Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством

Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал москвичам здоровья, благополучия, мира и большого счастья. Слова поздравлений он опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Этот праздник наполняет наши сердца особой радостью и светом. В рождественские дни мы дарим любовь и тепло своим близким, помогаем тем, кто нуждается в заботе и внимании", - написал мэр города.

Собянин также пожелал исполнения замыслов и выразил надежду, что стремление делать добрые дела останется с жителями столицы на весь год.