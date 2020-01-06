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06.01.2020 21:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Госдуме обсудят высказывания Жириновского во время раздачи денег в Москве

Текст: Юрий Политов
Владимир Жириновский Фото: Станислав Красильников/ТАСС Владимир Жириновский Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Владимир Жириновский Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе, заявил глава комиссии Отари Аршба.

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"Будем после праздников. Сейчас никого нет. На работе появятся все 13 (января)", - сказал Отари Аршба, отвечая на вопрос РИА Новости, сможет ли комиссия обсудить поведение лидера либерал-демократов.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой запечатлено, как Жириновский гуляет по новогодним ярмаркам у ГУМа, общается с гражданами, а затем начинает раздавать окружившим его людям тысячерублевые купюры. "Идите покупайте подарки, - говорил при этом политик. - Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы".

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Персона: Владимир Жириновский

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