В Госдуме обсудят высказывания Жириновского во время раздачи денег в Москве

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе, заявил глава комиссии Отари Аршба.

"Будем после праздников. Сейчас никого нет. На работе появятся все 13 (января)", - сказал Отари Аршба, отвечая на вопрос РИА Новости, сможет ли комиссия обсудить поведение лидера либерал-демократов.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой запечатлено, как Жириновский гуляет по новогодним ярмаркам у ГУМа, общается с гражданами, а затем начинает раздавать окружившим его людям тысячерублевые купюры. "Идите покупайте подарки, - говорил при этом политик. - Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы".