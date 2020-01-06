В "Роскосмосе" опровергли, что убитый в Подмосковье был их сотрудником

Сергей Хайкин, чье тело было найдено в Московской области, не является сотрудником "Роскосмоса", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Ранее в СМИ появилась информация, что в поселке под подмосковным Щелково были найдены убитыми два брата Хайкиных, один из которых, по неподтвержденным данным, являлся сотрудником "Роскосмоса".

Позже появилась информация, что 36-летний Сергей Хайкин работал на заводе-институте "ВНИИЭМ". Это предприятие, где производят аппараты гидрометеорологического и океанографического направления, космических комплексов, входит в структуру "Роскосмоса".

"В связи с сообщениями в СМИ касательно убийства С. А. Хайкина сообщаем, что он не является сотрудником госкорпорации "Роскосмос", - говорится в сообщении госкорпорации, текст которого приводит РИА Новости.

По данным следствия, 5 января в квартире, расположенной в поселке Биокомбинат городского округа Лосино-Петровский, были обнаружены тела 36-летнего и 31-летнего братьев Хайкиных. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", ведется расследование.