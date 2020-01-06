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06.01.2020 10:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В России изобрели уникальные зубные протезы для людей и собак

Текст: Татьяна Кузнецова, Елена Шулепова
Сразу несколько "зубных" изобретений создали российский ученые. Абсолютно новый способ изготовления сложного челюстного протеза разработали и запатентовали в Рязанском государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова. В 2020 году его начнут применять стоматологи. Второе принадлежит алтайским студентам, и предназначено оно для беззубых собак.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вернулись с улыбкой

Рязанские ученые изобрели уникальный протез для лица. Разработка предназначена для реабилитации пациентов после операций по поводу онкологических заболеваний, полученных травм, огнестрельных ранений и других заболеваний, сопровождающихся дефектами верхней челюсти.

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Часто бывает, что операция, лечение спасли человека, но при этом лицо оказалось изуродованным. Новый протез - это и комфорт, и эстетика.

Сегодня в методике челюстно-лицевого протезирования существует большое количество протезов. Но, как пояснили авторы разработки, каждая из них имеет ряд недостатков. Это и не удовлетворительная фиксация во рту или частая травматизация десны, и микробы, из-за которых возникает налет на протезе, и аллергическая реакция на материал изготовления (полиметилметакрилат).

"Особенность протеза нового поколения в применении эластичной подкладки для его базиса", - прокомментировала новинку доцент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом пропедевтики стоматологических заболеваний Рязанского государственного медуниверситета Ольга Сергеевна.

Фото: Bojan89 / iStockPhoto
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По ее словам, это обеспечивает максимально равномерное распределение давления протеза на ткани, обеспечивая тем самым комфорт пациента. "А высокая точность прилегания, - пояснил доцент, - обусловлена податливостью эластичной подкладки и учетом особенности сложной архитектоники дефекта в каждом конкретном случае. Кроме того, материал подкладки является гипоаллергенным, долговечным и легко очищаемым".

Важно отметить, что эластичность используемой подкладки уменьшает травматизацию слизистой оболочки. А ее точное расположение ускоряет адаптацию пациента к протезу.

На сегодня с помощью такой методики в стоматологической поликлинике медуниверситета уже реабилитировано девять пациентов после операций по поводу онкологических заболеваний. Первые пробы показали, что изобретение реально помогает пациенту вернуться к полноценной жизни.

Псу на зубок 

В Алтайском государственном университете изобрели зубные протезы для собак, которые подходят для всех пород. Этот проект вышел в финал конкурса бизнес-идей, который вуз проводит совместно с Алтайским фондом развития малого и среднего предпринимательства.

Фото: pixabay.com
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Разработка студентов биологического факультета Ксении Волковой, Евгения Чертовских и студента экономического факультета Дмитрия Агарина признана жюри перспективной для развития ветеринарной стоматологии.

"Для собаки зубы - основной инструмент, которым она пользуется, - пояснил корреспонденту "РГ" Дмитрий Агарин. - Это все равно, что для человека - руки. Сейчас в мире насчитывается почти 19 миллионов собак и из них около 20 процентов - служебные. Поэтому проблема поддержания их зубов в рабочем состоянии очень актуальна. Сегодня в ветеринарии используют человеческие зубные протезы, которые не подходят для многих пород собак. Так что эта ниша в ветеринарной стоматологии пока пустует".

Алтайские собачьи протезы значительно дешевле человеческих аналогов и главное - более совместимы с организмом животных. Импланты выполнены из сплава никеля и титана в пропорции 57:43. Сейчас в протезах для людей используют в основном титан, что достаточно дорого. Кроме того, у собак титан плохо приживается. Никель позволяет не только удешевить протезы, но и повысить их биосовместимость. Из никелетитанового сплава ребята планируют выпускать импланты в анатомических пропорциях для разных пород собак.

"Подобная технология пока нигде не используется, - отметил Дмитрий Агарин. - За рубежом, конечно, более развита стоматология для собак, но в массовом производстве собачьих протезов нет. Наши импланты позволят существенно продлить срок службы собак, помогут улучшить эстетический вид животных".

Разработчики надеются, что благодаря простоте и дешевизне, их протезы будут востребованы в ветеринарных клиниках. Ребята уже нашли производителей, а также две ветклиники в Москве, где готовы использовать такие импланты. Основная проблема коммерциализации этой разработки в том, что стоматологические услуги для собак в России в принципе не развиты. Сейчас студенты изучают рынок, но уже столкнулись с проблемой профессиональной подготовки специалистов-ветеринаров, которые могут заниматься зубным протезированием.

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