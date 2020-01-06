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06.01.2020 08:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Австрийский режиссер приступил к съемкам фильма об амурском тигре

Текст: Юлия Гарднер

Австрийский режиссер Франц Хафнер вместе с российской группой снимает на Дальнем Востоке документальный фильм об амурском тигре. Основная часть съемок ведется на территории приморского нацпарка "Земля леопарда". Именно там обитает больше всего полосатых хищников в стране.

Это совместный проект австрийских телеканала и кинокомпании, а также Первого канала России. Он посвящен особенностям жизни хищника в России. Создатели хотят показать историю конфликтов тигра с людьми и поразмышлять, каким образом можно гармонизировать их сосуществование.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Чтобы получить как можно больше разноплановых материалов, Франц Хафнер и продюсер проекта Александер Бундтцен снимают сразу в нескольких заповедниках и нацпарках Дальнего Востока. Часть видеокадров сделана на территории "Земли леопарда", где обитают около 30 тигров.

- Снять этого зверя в дикой природе очень сложно, он всегда чувствует присутствие человека. В связи с этим мы активно используем фотоловушки, - приводятся на сайте нацпарка слова австрийского режиссера.

К тому же, Хафнера интересуют взаимоотношения тигра с другими дикими кошками, в том числе с дальневосточным леопардом. Камеры наблюдают за представителями этой популяции, пути которых пересекаются с тигриными тропами.

Съемки фильма будут идти в течение 2020-го года в Хабаровском и Приморском краях. Премьера намечена на 2021 год. Проект финансируется при поддержке гранта Русского географического общества.

Справка "РГ"

Амурский тигр - самый северный и самый крупный подвид тигра. Занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России. Ареал сосредоточен в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях. Более всего амурские тигры распространены в предгорьях Сихотэ-Алинь в Лазовском районе Приморья. Сейчас на Дальнем Востоке насчитывается 550-580 особей. Около десяти процентов  популяции обитает в Китае, то и дело мигрируя в Россию.

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