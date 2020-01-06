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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"СКА-Нефтяник" выиграл Суперкубок России по хоккею с мячом

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края
Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края

Хабаровский "СКА-Нефтяник" в четвертый раз стал обладателем Суперкубка России по хоккею с мячом.  В первом официальном матче 2020 года армейцы в Архангельске переиграли столичное "Динамо", сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Фото: Simon Hastegård / BILDBYRÅN /Reuters
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В начале матча Валерий Ивкин и Алан Джусоев забили в ворота друг другу по одному мячу. Затем "СКА-Нефтяник" повел со счетом 3:2, но остался без главного тренера. Неудовольствие решением арбитров в одном из игровых эпизодов стоило Михаилу Юрьеву красной карточки. До конца матча он находился в подтрибунном помещении.

Тем не менее это не повлияло на результаты хабаровчан. Они одержали уверенную победу со счетом 9:5.

8 января "СКА-Нефтяник" встретится с мурманской хоккейной командой "Мурман".

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