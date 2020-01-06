В Бурятии предприниматель насмерть сбил 17-летнюю девушку

В СУ СК Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя из Улан-Удэ. Его обвиняют в совершении ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка, а также в оставлении места происшествия.

По данным следствия, вечером 5 января он на Toyota Land Cruiser Prado возвращался с рыбалки на озере Котокель. Возле села Батурино Прибайкальского района на большой скорости сбил пешехода, переходившего дорогу. Мужчина скрылся с места аварии, но через несколько часов сам пришел в отдел полиции. Сбитая им девушка скончалась от полученных травм.

Во время допроса предприниматель признался в совершенном им наезде. Показания пассажиров, находившихся с ним в машине, и очевидцев ДТП оказались схожи.

"Исходя из данных освидетельствования, проведенного сразу после задержания, подозреваемый был трезв", - говорится на сайте следкома.

Сейчас решается вопрос о его аресте.