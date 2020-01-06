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06.01.2020 09:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии предприниматель насмерть сбил 17-летнюю девушку

Текст: Юлия Гарднер

В СУ СК Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя из Улан-Удэ. Его обвиняют в совершении ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка, а также в оставлении места происшествия.

В Крыму задержан начальник отдела полиции, сбивший трех человек

По данным следствия, вечером 5 января он на Toyota Land Cruiser Prado возвращался с рыбалки на озере Котокель. Возле села Батурино Прибайкальского района на большой скорости сбил пешехода, переходившего дорогу. Мужчина скрылся с места аварии, но через несколько часов сам пришел в отдел полиции. Сбитая им девушка скончалась от полученных травм.

Во время допроса предприниматель признался в совершенном им наезде. Показания пассажиров, находившихся с ним в машине, и очевидцев ДТП оказались схожи.

"Исходя из данных освидетельствования, проведенного сразу после задержания, подозреваемый был трезв", - говорится на сайте следкома.

Сейчас решается вопрос о его аресте.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия

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