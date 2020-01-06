Новости

В Таиланде оштрафовали двух россиян за секс на пляже 08:51
В Хабаровском крае из пожара спасли пятимесячного ребенка 08:48
"Акулы" испортили юбилей Овечкину 08:44
Австрийский режиссер приступил к съемкам фильма об амурском тигре 08:24
Генсек НАТО созвал срочное заседание Североатлантического совета 08:00
Названа ошибка при заваривании чая, превращающая полезный напиток в яд 08:00
В Приамурье женщина погибла из-за непотушенной сигареты 07:42
"СКА-Нефтяник" выиграл Суперкубок России по хоккею с мячом 07:03
СМИ: В колодце у военной базы США в Японии обнаружили ядовитые кислоты 06:57
В Якутии число заболевших корью выросло до 68 06:45
На Камчатке объявлено штормовое предупреждение 06:22
Трамп пообещал ввести против Ирака невиданные санкции 05:47
В Приморье достали 29 провалившихся под лед автомобилей 05:24
Более 40 машин столкнулись в Южной Корее 04:38
Социал-демократ Миланович победил на выборах президента Хорватии 04:12
Венесуэльская оппозиция назначила Гуайдо главой парламента 03:17
Франция, ФРГ и Британия призвали Ирак поддержать коалицию против ДАИШ 02:37
Трое американских военных погибли при атаке боевиков в Кении 01:32
Хоккеисты сборной России признали, что проиграли из-за своих ошибок 01:17
Турецкий президент Эрдоган отправил войска в Ливию 00:46
Сергей Собянин и Андрей Воробьев покатались на лыжах в Подмосковье 00:34
В центре Багдада вновь раздались взрывы 00:27
На улице Тверской Москвы начали разборку праздничных конструкций 00:17
Мосгаз обновит системы газоснабжения в 30 тысяч квартир москвичей 05.01.2020
Иран объявил о пятом этапе сокращения своих обязательств в ядерной сфере 05.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Путь к Рождеству: как узнать хорошего священника
Путь к Рождеству: как узнать хорошего священника
06.01.2020 08:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае из пожара спасли пятимесячного ребенка

Текст: Юлия Гарднер

В ночь на понедельник в жилом доме на проспекте Мира в городе Амурске произошел пожар. Прибывшие на вызов расчеты обнаружили, что горят детские коляски в холле на первом этаже.

В Приамурье женщина погибла из-за непотушенной сигареты

"Из задымленного подъезда огнеборцами по лестничным маршам были спасены семь человек, в том числе пятимесячный ребенок. После осмотра бригадой "скорой помощи" медицинская помощь никому не потребовалась", - говорится на сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Пожарные быстро справились с огнем. По факту возгорания будет проведена проверка, в рамках которой выяснят причину пожара.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Трамп пообещал ввести против Ирака невиданные санкции
Иран объявил о пятом этапе сокращения своих обязательств в ядерной сфере
Гуайдо сместили с поста спикера Нацассамблеи Венесуэлы
Турецкий президент Эрдоган отправил войска в Ливию
Александр Большунов выиграл "Тур де Ски"