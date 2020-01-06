В Хабаровском крае из пожара спасли пятимесячного ребенка

В ночь на понедельник в жилом доме на проспекте Мира в городе Амурске произошел пожар. Прибывшие на вызов расчеты обнаружили, что горят детские коляски в холле на первом этаже.

"Из задымленного подъезда огнеборцами по лестничным маршам были спасены семь человек, в том числе пятимесячный ребенок. После осмотра бригадой "скорой помощи" медицинская помощь никому не потребовалась", - говорится на сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Пожарные быстро справились с огнем. По факту возгорания будет проведена проверка, в рамках которой выяснят причину пожара.