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06.01.2020 06:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутии число заболевших корью выросло до 68

Текст: Юлия Гарднер

В Якутии корью заболели 68 человек, четверо из которых - дети, сообщает пресс-служба республиканского минздрава. 16 пациентов находятся на стационарном лечении.

Фото: Александр Корольков/РГ
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На время неблагополучной эпидемиологической обстановки республиканский детский противотуберкулезный санаторий в Якутске переоборудовали под инфекционный стационар для больных корью. После того, как ситуация наладится, санаторий продолжит работу.

Первые случаи заболевания корью зарегистрировали в Якутии в начале декабря. Тогда заболели 16 человек. К концу месяца число подхвативших инфекцию достигло 51. Поликлиники Якутска сформировали прививочные бригады, которые с 21 декабря привили от кори более 11 тысяч человек.

Корь на начальной стадии легко спутать с простудным заболеванием. Сыпь появляется только на третий-четвертый день, при этом заболевший является распространителем вируса с первой минуты заражения. Как ранее сообщала руководитель национального научно-методического центра по надзору за корью и краснухой РФ Нина Тихонова, основными причинами распространения инфекции являются отказ от вакцинации и миграция.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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