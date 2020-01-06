В Якутии число заболевших корью выросло до 68

В Якутии корью заболели 68 человек, четверо из которых - дети, сообщает пресс-служба республиканского минздрава. 16 пациентов находятся на стационарном лечении.

На время неблагополучной эпидемиологической обстановки республиканский детский противотуберкулезный санаторий в Якутске переоборудовали под инфекционный стационар для больных корью. После того, как ситуация наладится, санаторий продолжит работу.

Первые случаи заболевания корью зарегистрировали в Якутии в начале декабря. Тогда заболели 16 человек. К концу месяца число подхвативших инфекцию достигло 51. Поликлиники Якутска сформировали прививочные бригады, которые с 21 декабря привили от кори более 11 тысяч человек.

Корь на начальной стадии легко спутать с простудным заболеванием. Сыпь появляется только на третий-четвертый день, при этом заболевший является распространителем вируса с первой минуты заражения. Как ранее сообщала руководитель национального научно-методического центра по надзору за корью и краснухой РФ Нина Тихонова, основными причинами распространения инфекции являются отказ от вакцинации и миграция.