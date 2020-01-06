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06.01.2020 09:17
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Якутии марафонцы пробежали 42 километра при 45 градусах мороза

Текст: Юлия Гарднер

В Якутии прошел второй Международный экстремальный марафонский забег "Полюс Холода", в котором приняли участие 28 человек. Они преодолели 42 километра дистанции при температуре воздуха в минус 45 градусов, сообщается на официальном информационном портале республики.

Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края
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Бегуны пробежали от села Оймякон, известного как одно из самых холодных мест на планете, до села Томтор. Забег посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его целью стала пропаганда не только здорового образа жизни, но и знаменательных дат в истории России.

Победителем среди мужчин в возрастной категории от 18 до 39 лет стал чемпион и призер региональных соревнований по легкой атлетике Василий Лукин. Он преодолел расстояние за три часа 32 минуты. Среди мужчин от 40 до 49-ти лет первым к финишу пришел Гаврил Филлипов, от 50 до 59 лет - Илья Пестрев.

Среди женщин в разных возрастных категориях победителями стали Александра Митина, пробежавшая марафон за четыре часа 33 минуты, и Анастасия Степанова.

Впервые забег "Полюс холода" прошел в 2019 году. Тогда уроженец Амигинского района Якутии Илья Пестерев пробежал 38 километров при экстремально низкой температуре воздуха в минус 52 градуса.

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