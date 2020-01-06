В Приамурье женщина погибла из-за непотушенной сигареты

В двухэтажном многоквартирном доме поселка Широкий Амурской области произошел пожар, который унес жизнь пенсионерки. К моменту прибытия брандмейстеров из квартиры на втором этаже шел густой дым.

"Из соседних жилых помещений огнеборцы эвакуировали восемь человек. В горящей квартире было обнаружено тело погибшей хозяйки 1957 года рождения", - сообщает ГУ МЧС по области.

Огонь повредил все жилое помещение, была также обрушена кровля. По версии специалистов, пожар возник из-за непотушенной сигареты.

В тушении принимали участие пожарные города Райчихинска, поселка Прогресс и отдельного поста поселка Широкий - всего десять человек и три единицы техники.