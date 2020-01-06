Какие премьеры покажут театры России в 2020 году

В этом году театралов ждет немало сюрпризов. На петербургскую сцену через десять лет возвращается знаменитый болгарский режиссер. Большой театр России предоставит свою сцену уфимским артистам. А в городе Каргополе поставят инклюзивный спектакль-невидимку "Снежная королева". И это не все.

От «Аттилы» до 1945 года

Театральная афиша столицы Башкирии в новом году содержит немало ярких зрелищ. Причем увидеть их сможет не только уфимская, но и московская публика.

Опера "Аттила", ставшая режиссерским дебютом обладателя премий "Грэмми" Ильдара Абдразакова на сцене Башкирского государственного театра оперы, будет показана 13 марта на Исторической сцене Большого театра России.

А откроется театральный сезон в республике XVII Международным фестивалем оперного искусства "Шаляпинские вечера в Уфе", в рамках которого пройдет III Международный конкурс вокалистов имени Федора Шаляпина.

Май станет месяцем сразу двух премьер: оперетты Жака Оффенбаха "Герцогиня Герольштейнская" в режиссерской версии Филиппа Разенкова и одноактных балетов в постановке Ивана Васильева, Андрея Меркурьева и Рината Абушахманова. Завершить 2020 год театр планирует еще двумя премьерными постановками - оперой "Евгений Онегин" Петра Чайковского и симфо-опера-балетом "Симфония длиною в жизнь" на музыку Сергея Рахманинова.

Запланирован и довольно необычный проект - "Лаборатория башкирской оперы", приуроченный к году башкирского языка в республике, который театр проведет совместно с министерством образования.

Среди спектаклей к 75-летию Великой Победы можно выделить постановку "Живи", которая готовится в Башкирском государственном театре кукол. Как рассказала руководитель литературно-драматической части театра Диана Гараева, в репертуаре необходим спектакль, который бы в доступной, художественной форме рассказывал современным детям о событиях, произошедших с их ровесниками в 1941-1945 годах.

"Спектакль "Живи" по пьесе Романа Сванидзе - это несколько новелл, рассказанных от лица детей, у которых война отобрала детство. Это послание из прошлого нам, живущим благодаря тем, кого уже нет, - сообщила Диана Гараева подробности. - Спектакль рассчитан на детей младшего школьного возраста. Куклы и декорации будут добрыми, красивыми - это мечты детей о том, как они заживут, когда война закончится. И лишь суровая документальная хроника военных лет на проекционном экране отразит ту страшную реальность, в которой жили эти дети, и от которой они изо всех сил хотели отгородиться".

В ожидании мужчины

В Санкт-Петербурге в Большом драматический театре (БДТ) имени Г.А. Товстоногова "Российской газете" сообщили, что в марте ожидается премьера "Ночного писателя" Яна Фабра на Второй сцене (Каменноостровский театр).

В нем заняты артисты Андрей Феськов и Александр Молочников.

В марте - премьера спектакля "Я была в доме и ждала, чтоб дождь пришел". Пьесу Жан-Люка Лагарса (Франция) ставит режиссер Антон Морозов. История ожидания и бездействия, в котором живут пять женщин. Все их мысли подчинены ожиданию возвращения в дом мужчины, которое, как они надеются, изменит жизнь. Постановка открывает проект "Курсовая", в рамках которого на сцене БДТ будут представлены одноактные спектакли студентов режиссерского курса худрука театра Андрея Могучего.

Далее - премьеры на Основной сцене БДТ. В апреле - "Джульетта" эстонского режиссера Тиита Ойяссо по пьесе "Ромео и Джульетта" Шекспира. В июне - "Преступление и наказание" японского режиссера Мотои Миура. В основе - роман Достоевского.

«Перемирие» и «Скрипач на крыше»

В Театре Комедии имени Н.П. Акимова 31 января состоится премьера "Безумный день, или Женитьба Фигаро" о приключениях знаменитого весельчака, храбреца, неунывающего ловкача.

На петербургской сцене спектакль выпустит московский режиссер Павел Сафонов. У каждой эпохи - свой идеальный Фигаро. Какой же он сейчас? Об этом авторы спектакля размышляют вместе с исполнителем главной роли Евгением Стычкиным.

В Театре имени Ленсовета Роман Кочержевский возьмется за "Утиную охоту" классика отечественной драматургии Александра Вампилова. Премьера - 21 марта. Молодой актер и режиссер, отмеченные специальным призом "Золотой софит".

А в Театре "На Литейном" репетируют две пьесы: "Перемирие" Алексея Куралеха, режиссером выступит Юлия Ауг (Москва). История о том, как на нейтральной территории встретились двое военных со стороны Украины и двое со стороны ДНР… Премьера планируется 7 февраля.

Легендарный бродвейский мюзикл "Скрипач на крыше" ставит (театр приобрел на него права) в Театре-фестивале "Балтийский дом" Лев Рахлин. Он был главным режиссером Мюзик-Холла с 1996 по 2009 год). В главных ролях Игорь Скляр, Дарья Юргенс. Зрителей ждут золотые хиты, живой звук, эффектная хореография, трогательный сюжет и острый юмор. Премьера 29 января.

Танцуем Мольера и возвращение Морфова

Петербургский Театр балета Бориса Эйфмана в феврале сосредоточится на репетициях нового спектакля о великом французском комедиографе Мольере.

Это пластическое и драматургическое переосмысление постановки 2001 года "Дон Жуан, или Страсти по Мольеру". Мировая премьера балета пройдет в Петербурге в конце июля. Рабочее название нового спектакля - "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана". По словам Бориса Эйфмана, предстоящая премьера объединит драму и балет и покажет удивительный мир театрального искусства.

И спустя десятилетие на петербургскую сцену возвращается Александр Морфов, многократный лауреат и номинант премий "Золотая маска" и "Золотой софит". Болгарский режиссер - автор спектаклей, ставших когда-то знаковыми событиями театральной жизни Петербурга и Москвы. Свою версию шекспировской "Ромео и Джульетты" в соавторстве с известным художником Семеном Пастухом он представит на Большой сцене ТЮЗа им. А.А. Брянцева. Премьера 7 февраля.

Мачеха с хорошим нравом

В новогодние праздники состоялась премьера в пермском театре "У Моста" - веселая и зажигательная.

В репертуаре прибавился еще один спектакль с национальным акцентом - постановка по мотивам рассказа Давида Клдиашвили "Мачеха Саманишвили".

"Рождественские встречи" - особые дни, когда открываются и сцена, и закулисье. Причем, самые тайные его уголки. Зрители могут не только смотреть спектакли, но и участвовать в музыкальных шоу с танцами, викторинами, подарками, сфотографироваться с любимыми актерами.

Впрочем, главным, конечно, остается спектакль. Художественный руководитель и главный режиссер театра Сергей Федотов сделал веселый, добрый и оптимистический спектакль, который оказался очень созвучен праздничному новогоднему настроению. Зажигательные грузинские танцы, веселые шутки, которые можно разобрать на цитаты, позитивное окончание истории - все это вместе, безусловно, сделает постановку одной из самых любимых зрителем.

Бедный дворянин-вдовец Бекина Саманишвили решает вновь жениться. Его единственный сын, отец четверых детей, сам берется за поиски будущей мачехи. Он хочет найти для отца такую жену, у которой уже никогда не будет детей - ему не нужны братья, с которыми придется делить и без того скудное наследство. В конце концов он приводит отцу немолодую вдову. Но надежды не оправдались - через два года у него рождается брат…

Впрочем, сюжет рассказа Давида Клдиашвили, который лег в основу спектакля, написан более 120 лет назад и заканчивается совсем не так оптимистично. Но по словам Сергея Федотова, он намерено пошел по иному пути.

"Да, на сцене те же персонажи, как и в рассказе, повторяются имена, та же завязка сюжета, но наш спектакль - совсем другой жанр, - говорит он. - Мы сделали спектакль в комедийно-музыкальном ключе".

И это труппе прекрасно удалось. Там пляшут и поют не только молодые мужчины селения, но и престарелые вдовы с клюками в руках и в черных одеждах. Кстати, то еще зрелище! Вообще спектакль, с точки зрения зрелищности, продуман до мелочей. И звук, и цвет, и декорации.

«Снежная королева» — инклюзивно

В городе Каргополе Архангельской области ставят инклюзивный спектакль-невидимку "Снежная королева", который позволит обычным зрителям оказаться в мире незрячих людей.

Над постановкой работает общественная организация родителей детей с ограниченными возможностями "Родничок надежды". Как пояснил "РГ" педагог Илья Горшков, в спектакле будут задействованы только звуки и различные спецэффекты, рассчитанные на все органы чувств, кроме зрения.

"Наш спектакль позволит стереть границы между мирами зрячих и незрячих людей, - рассказал Илья Горшков. - Дети и взрослые с ограниченными возможностями будут играть в нем наравне с другими. На спектакль смогут прийти как инвалиды по зрению, так и обычные зрители, которым мы предложим закрыть глаза. Голоса актеров, звуки музыкальных инструментов, запахи, касания - все это поможет понять, как живут незрячие люди. Действие будет происходить не на сцене, а вокруг зрителей, которых станут "обдувать ветром, обсыпать снегом и даже угощать".

При этом авторы подчеркивают, что инклюзивность - важная, но не единственная цель. Прежде всего они стремятся создать интересное представление, которое будит фантазию. Подобных "спектаклей в темноте" в Архангельской области еще не было.

Средства на постановку уникальной "Снежной королевы" - более 90 тысяч рублей - собрали участники благотворительного вечера в Архангельске. Авторы идеи представили им свой проект и даже показали фрагмент будущей постановки: в зале погас свет, повеяло холодом, послышались голоса Кая и Герды, завывание вьюги, звон бубенцов на санях Снежной Королевы и другие звуки.

На собранную сумму создатели спектакля приобретут генератор снега и музыкальные инструменты - бубен, варган, барабаны, металлофон и блокфлейту.

Средства также пойдут на организацию маленьких гастролей. Невидимую "Снежную королеву" покажут не только в Каргополе, но и в Плесецке, Няндоме и Мирном.