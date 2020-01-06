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06.01.2020 11:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижегородской области 18-летний парень погиб, вступившись за женщину

Текст: Андрей Чугунов (Нижний Новгород)

В городе Павлово Нижегородской области оперативными сотрудниками районного отделения полиции и управления уголовного розыска ГУ МВД по региону задержан подозреваемый в совершении убийства, ранее неоднократно судимый 58-летний  местный житель, сообщает пресс-служба областного главка МВД России.

Преступление произошло вечером 3 января. Двое молодых людей услышали женский крик о помощи. На пожилую женщину напал неизвестный мужчина. 18-летний Сергей Анучин и его 17-летний приятель бросились на помощь. Нападавший попытался убежать, но парни догнали его, чтобы задержать. Началась потасовка, в ходе которой подозреваемый нанес обоим молодым людям ножевые ранения и скрылся с места преступления.

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Сергей Анучин от полученного ранения в область сердца скончался на месте, второй юноша госпитализирован и уже переведен из реанимации в обычную палату. Погибшего юношу похоронили 5 января, а накануне — 4 января — ему должно было исполниться 19 лет.

Следователь Павловского МСО СУ СК России по факту произошедшего возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении убийства и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, его взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он дал поручение представить необходимые документы для награждения молодых людей, проявивших героизм. Также по поручению главы ведомства сотрудники СК свяжутся с семьей погибшего юноши и окажут им необходимую поддержку.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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