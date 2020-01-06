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06.01.2020 15:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В России появились новые виды такси и "скорой помощи"

Текст: Гульназ Данилова, Анна Скудаева
Два новых сервиса появились в регионах России. Это скорая ветеринарная помощь и бесплатное социальное такси.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Скорая" для Барсика

В 2020 году в Уфе начнет работать государственная скорая ветеринарная помощь. Как отметил руководитель управления ветеринарии Республики Башкортостан Азат Зиганшин, она создана на базе городской ветеринарной станции.

Фото: Олег Тихонов/РГ
В Татарстане гуманиатарная "скорая" помогает нуждающимся семьям

К пациентам ветеринары будут выезжать на специализированных автомобилях "Лада Ларгус". Две такие машины уфимская ветеринарная служба получила в конце декабря 2019 года.

"Скорая" будет работать круглосуточно. Для этого сформированы четыре бригады по два человека в каждой - водитель и ветврач.

Каждая машина оборудована для перевозки собак, кошек, а также грызунов, рептилий и других экзотических животных. В автомобилях, по словам начальника городской ветстанции Дамира Хузина, есть все необходимое для оказания неотложной помощи.

Прибыв на вызов, врач сразу может сделать экспресс-анализ крови, мочи, снять электрокардиограмму и решить, лечить животное на месте или же отвезти в госпиталь.

"В салоне имеется бокс, - уточнил Дамир Хузин, - в котором поддерживается постоянный микроклимат. При необходимости животным дадут кислород, чтобы облегчить их состояние до прибытия в клинику, и сделают капельницу".

Вызов скорой ветеринарной помощи для заболевшего или травмированного питомца обойдется уфимцам всего в 300 рублей.

Бабуля, такси вызывали?

В Костроме начало курсировать социальное такси, которое будет бесплатно доставлять пожилых "воспитанников" в первый на территории региона "детский сад" для пенсионеров.

Фото: Куксин Сергей
Как менялась скорая помощь за сто лет

В декабре по нацпроекту "Демография" в Кострому пришли новые микроавтобусы, оснащенные электроподъемником с пультом управления для перевозки инвалидной коляски. В салонах микроавтобусов установлены ремни безопасности для маломобильных пассажиров, у задней двери сделана низкая ступень для комфортной посадки в автомобиль. Каждое место оснащено ремнем безопасности, подлокотниками и кнопкой вызова водителя.

По утрам новые машины подъезжают к дому № 55 на улице Малышковской в Костроме, где открылся первый в регионе "детсад" для нуждающихся в уходе пенсионеров. Вечером те же социальные такси бесплатно развозят пенсионеров по домам.

"Несколько лет назад моя мама пережила инсульт, - рассказывает костромичка Ирина Осипенко. - У нее начались двигательные проблемы, проблемы с памятью. Оставить ее дома одну нельзя. Мне пришлось уволиться с работы, чтобы ухаживать за ней. Но сдать ее в интернат я не могу. Теперь же у меня появилась альтернатива - центр временного пребывания, "детский сад" для пожилых. Это для меня спасение: днем мама под присмотром, с ней занимаются, ее кормят. Я могу заняться своими делами, сходить к врачу, вернуться к работе. А вечером мама возвращается домой. Она остается рядом с нами, в семье".

Костромская область стала одним из первых российских регионов, где заработала новая программа долговременного ухода за пенсионерами. Деньги на создание "детсада" для стариков поступили из областного и федерального бюджетов по нацпроекту "Демография". А часть средств на открытие первого центра собрали сами жители и активисты социально ориентированных некоммерческих организаций.

Подробнее читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

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