В Ульяновске трехлетний мальчик погиб во время игры в прятки

В Засвияжском района Ульяновска начата проверка по факту гибели ребенка. По предварительным данным, трехлетний мальчик погиб во время игры в прятки.

Как сообщил ТАСС старший помощник прокурора области Василий Зима, малыш играл с родителями. Ребенок ушел прятаться в свою комнату, а затем в течение получаса не отзывался на зов старших. Тело мальчика было найдено в кровати-трансформере. По предварительной версии, причиной смерти стала нехватка воздуха. Назначена экспертиза.

По информации прокуратуры области, трагедия произошла ночью пятого января в квартире дома на улице Отрадной. Ребенок проживал в полной благополучной семье.

Надзорное ведомство проверяет деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также выясняет условия и обстоятельства, способствовавшие произошедшему.

Ход проверки находится на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области.