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06.01.2020 15:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ульяновске трехлетний мальчик погиб во время игры в прятки

Текст: Валентина Зотикова (Ульяновск)

В Засвияжском района Ульяновска начата проверка по факту гибели ребенка. По предварительным данным, трехлетний мальчик погиб во время игры в прятки.

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Как сообщил ТАСС старший помощник прокурора области Василий Зима, малыш играл с родителями. Ребенок ушел прятаться в свою комнату, а затем в течение получаса не отзывался на зов старших. Тело мальчика было найдено в кровати-трансформере. По предварительной версии, причиной смерти стала нехватка воздуха. Назначена экспертиза.

По информации прокуратуры области, трагедия произошла ночью пятого января в квартире дома на улице Отрадной. Ребенок проживал в полной благополучной семье.

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Надзорное ведомство проверяет деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также выясняет условия и обстоятельства, способствовавшие произошедшему.

Ход проверки находится на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области.

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