Омичка погибла после катания на тюбинге

В Омской области проводится доследственная проверка по факту смерти 45-летней женщины. Она погибла в результате несчастного случая, произошедшего накануне при катании с горы.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Омской области, в воскресенье, 5 января, женщина каталась на тюбинге с горы по трассе на территории Советского парка культуры и отдыха. Во время спуска женщина ударилась о бетонный столб осветительной опоры и получила, предположительно, черепно-мозговую травму. Пострадавшая была доставлена в больницу, где на следующий день скончалась.

В настоящее время на месте происшествия работает следователь. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и выяснена причина смерти женщины. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.