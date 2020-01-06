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06.01.2020 14:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Омичка погибла после катания на тюбинге

Текст: Алексей Хадаев

В Омской области проводится доследственная проверка по факту смерти 45-летней женщины. Она погибла в результате несчастного случая, произошедшего накануне при катании с горы.

В Нижегородской области 18-летний парень погиб, вступившись за женщину

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Омской области, в воскресенье, 5 января, женщина каталась на тюбинге с горы по трассе на территории Советского парка культуры и отдыха. Во время спуска женщина ударилась о бетонный столб осветительной опоры и получила, предположительно, черепно-мозговую травму. Пострадавшая была доставлена в больницу, где на следующий день скончалась.

В настоящее время на месте происшествия работает следователь. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и выяснена причина смерти женщины. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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