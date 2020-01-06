В новгородском лагере у 16 детей выявили инфекционное заболевание

В детском оздоровительно-образовательном центре "Гверстянец", который расположен в Крестецком районе Новгородской области, у 16 детей выявили инфекционное заболевание, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы администрации Великого Новгорода. Из-за этого в лагере решили расформировать всю смену.

Всего в центре отдыхали более 200 детей с 7 до 15 лет. Смена должна была продлиться до 12 января. А вот в группе оздоровительно-образовательного центра в соцсети в понедельник отметили, что с 4 по 6 января в медицинский корпус в разное время обратились 20 человек с признаками кишечной инфекции.

Всем им оказали помощь. Но так как число заболевших более трех, то это уже считается вспышкой. Поэтому администрация лагеря поставила в известность все инстанции и решила прервать смену. Как считают в "Гверстянце", с большой долей вероятностью это привезенный с собой вирус. Все анализы взяты. В лагере работают сотрудники областного Роспотребнадзора.

Детей отправят домой в автобусах в сопровождении сотрудников ДПС.