Финал конкурса управленцев "Лидеры России" пройдет в Сочи

"Из 3 тыс. 399 участников конкурса, приглашенных в полуфиналы, в суперфинал выйдут 300 конкурсантов. Он пройдет с 27 по 31 марта 2020 года в Сочи", - заявил руководитель конкурса Алексей Комиссаров, слова которого приводит пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

Все финалисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. "Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны", - отметил Комиссаров.

Это уже третий по счету конкурс "Лидеры России". Особенностью нынешнего сезона стало появление помимо основного потока трех специальных направлений: "Наука", "Здравоохранение", "Финансы и технологии".

Региональные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах в январе-феврале 2020 года: во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УрФО), Пятигорске (СКФО), Ростове-на- Дону (ЮФО), Санкт-Петербурге (СЗФО), Москве (ЦФО) и в Казани (ПФО). Полуфиналы трех специализаций пройдут в Москве в марте.

В полуфиналы вышли и иностранные участники. По словам Алексея Комиссарова, по итогам выполнения всех заданий дистанционного этапа конкурса приглашения в полуфиналы получили 18 представителей 8 зарубежных стран. По 6 участников из Беларуси и Украины, по одному конкурсанту из Израиля, Казахстана, Эстонии, Польши, Латвии и Киргизии.