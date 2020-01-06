Крым за 2019 год посетили 7,4 миллиона туристов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подвел итоги туристического сезона в 2019 году. По его словам, полуостров посетили 7,43 миллиона туристов, что на 9,3 процента превышает показатели 2018-го года.

57 процентов отдыхающих приехали на полуостров по Крымскому мосту. Интересно, что эти статистические данные включают и количество пассажиров, приехавших в Крым на поездах, которые начали курсировать на полуостров.

- Более 6000 приехали поездами по открытому в конце года железнодорожному пути, - отметил Аксенов на своей странице в Facebook. - Всего же по мосту по направлению в Крым проехало более 2,5 миллиона автотранспортных средств. Только за время новогодних праздников в Крыму отдохнут еще более 200 тысяч человек.

По словам Аксенова, среди иностранных туристов, как и в прошлые годы, лидируют жители Украины - это около 1,1 миллиона человек.

- Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма - ведь к "оккупантам" в гости не ездят, - считает Аксенов.

Еще около 20 процентов иностранных туристов прибыли из Беларуси, 11 - из Казахстана, семь - из Германии, по четыре - из Узбекистана и Армении, три и два соответственно - из Эстонии и Азербайджана.

- Также у нас побывали гости из Швеции, Финляндии, Китая, США, Грузии, Латвии, Таиланда, Испании и других государств, - перечисляет Аксенов. - Специально для скептиков, не верящим цифрам и утверждающим, что они взяты чуть ли не с потолка, поясняю: все статистические данные о количестве отдыхающих внимательно изучаются, анализируются и сопоставляются, в том числе с информацией о налоговых поступлениях в бюджет республики. Понятно, что есть еще и теневой сектор, который не попадает в статистику. Но в целом приведенные выше цифры дают объективную картину, которая позволяет судить об изменениях в динамике турпотока и выстраивать работу отрасли с учетом этих изменений.

Также Аксенов сообщил об активном поиске инвесторов для курортной инфраструктуры полуострова.

- Сейчас мы обсуждаем на федеральном уровне возможность привлечения для этих целей дешевых и долгосрочных банковских кредитов,- пишет Аксенов. - Мы должны выгодно, не в ущерб экологии и в интересах всех крымчан, продавать туристические возможности нашего полуострова. В мире есть много стран и регионов, которые живут и развиваются за счет доходов от туризма, правильно используя свой потенциал в этой сфере. Туристов привлекает развитая инфраструктура, высокий уровень сервиса и приемлемые цены, и это то, к чему мы стремимся.