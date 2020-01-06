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06.01.2020 17:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму посоветовали мэру Конотопа установить памятник Бандере в своем дворе

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Макс Ветров/РИА Новости Фото: Макс Ветров/РИА Новости
Фото: Макс Ветров/РИА Новости

В Государственном совете Республики Крым прокомментировали намерение мэра города Конотопа установить памятник лидеру УПА, запрещенной в РФ, Степану Бандере.

Фото: iStock
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- Пусть он установит этот памятник в своем дворе, в своем хуторе, и пусть каждый день бьется лбом об этот памятник, и разбивает себе лоб об этого преступника, - заявил "РГ" первый заместитель председателя Госсовета РК Ефим Фикс. - Кстати говоря, Бандера и его сообщники принесли столько вреда Иван-Франковской области, и столько людей уничтожили, что такое заявление еще аукнется так называемому мэру.

По мнению Фикса, СССР высказал свою позицию о преступлениях нацистов еще в 1946 году во время Нюрнбергского процесса.

- Я думаю, что придет время, и сметут последышей нацистов на свалку истории, - считает Фикс. - Надо подождать немного.

Ранее идею установить памятник главарю УПА, запрещенной в РФ Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп высказал мэр украинского города Руслан Марцинки.

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