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06.01.2020 15:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сочи разработали уникальную программу оценки мастерства вождения

Текст: Ирина Белова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С нового года 60 водителей протестировали программу автоматической оценки мастерства вождения. Корреспондент "РГ" узнала о новой системе в действии на трассе Гран-при Формулы-1 в Сочи.

- Программу "Драйв эксперт" несколько лет разрабатывали на "Сочи автодроме", - рассказал шеф-инструктор Денис Малеванный. - Она создана для оценки навыка водителя. С помощью встроенных датчиков акселерометра, GPS/ГЛОНАСС программа определяет действия водителя, например, точки и быстроту торможения, прохождение поворотов, работу рулем. "Драйв эксперт" изучает три показателя - безопасность, стиль (техника) вождения и скорость. За каждый максимальный балл - 10. Оценку ставит автоматика, поэтому она объективна.

Фото: Пресс-служба УАЗа
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И вот Денис Малеванный за рулем BMW М235, а я в качестве пассажира. Программа установлена на смартфоне. Кстати, на ней есть функция обучения - "Драйв эксперт" может подсказывать ошибки. За считанные секунды водитель разгоняется до 100 километров в час, но скорость не наша цель, главное - два первых параметра. Денис Малеванный показал почти безупречный результат: за безопасность он получил 10 баллов, за стиль (технику) вождения - 9,4, а за скорость - 8. Шесть километров профессионалу покорились за 2,49 минуты. Максимальный разгон - до 200 километров.

Эту программу испытывали в частности на одной из самых известных гоночных трасс мира - Нюрбургринге в Германии. Всего в испытании, в том числе в Сочи и Москве, участвовала примерно тысяча человек. На "Сочи автодроме" первым эту программу протестировал один из самых быстрых гонщиков России Роман Русинов. Он практически с первого круга получил максимальный балл - 30.

По словам туриста из Саратова Игоря Лексикова, участвующего в тестировании программы, он хотел узнать, насколько его манера вождения безопасна, но набрать лучший показатель помешала излишняя ответственность.

- Я прокатился за рулем Porsche GT3 - представляю, сколько он стоит! Поэтому ехал медленно. В итоге за скорость получил три балла, за стиль (технику) вождения - шесть, а за безопасность - 9,5. Не зря стаж моего вождения уже 23 года. Мне очень понравилось кататься по спортивной трассе - здесь можно попробовать свои силы, не нарушая правил дорожного движения.

Гостям предлагается сделать два круга по трассе: первый с инструктором, чтобы изучить трассу, а второй самостоятельно. Стоимость - 9,9 тысячи рублей. Если цель - просто оценить мастерство водителя (без мастер-класса), то такая услуга будет стоить около пяти тысяч рублей.

В планах разработчиков - тестирование таксистов для безопасной перевозки пассажиров, а также оценка вождения после обучения начинающих водителей.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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