Уралец на самокате добрался до Дубая

Житель Урала добрался Объединенных Арабских Эмиратов на самокате. Путешествие екатеринбуржца продлилось почти полгода и задумывалось ради попадания в Книгу рекордов Гиннесса.

Напомним, комитет Книги одобрил заявку Владислава Белозерова в марте. Идея поехать в Дубай появилась после того, как он узнал, что рекорда по самой длинной поездке на самокате нет. Когда он озвучил ее друзьям, никто и подумать не мог, что мечта осуществится. Однако 23 июня Владислав с другом отправились в путь.

Первым городом в путешествии стал Челябинск. До него парни добирались три дня. Потом были Уфа, Набережные Челны, Казань и так далее. От Воронежа Владислав продолжил путь уже в одиночку.

Как рассказывает путешественник в своем блоге, иногда ему встречались люди, которые просто так принимали его на ночлег, кормили и давали вещи. Иногда он останавливался у каучсерферов и в гостиницах. Какую-то часть пути пришлось преодолевать на попутках. И в том числе из-за этого рекорд могут не засчитать.

- Я еще не связывался с Книгой рекордов. Скорее всего, ничего не получится. У меня мало доказательств и, например, в Иране много ехал на попутках. Но это уже не главное. Путешествие подарило мне много впечатлений, знакомств и другие взгляды на жизнь, - рассказал "РГ" Владислав Белозеров.