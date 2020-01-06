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Рубрика: Общество

Рождественское послание патриарха Кирилла

Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Дивное чудо боговоплощения, совершившееся более двух тысяч лет назад, и сегодня наполняет наши души несказанной радостью. Днесь Бог на землю прииде - и человек на небеса взыде. Творец и Промыслитель всяческих явился в мире, ибо по милости Своей не мог видеть от дьявола мучимых людей будучи любовию побежден, Безначальный и Невыразимый пришел взыскать заблудшее Свое создание.

Сбылись удивительные пророчества великих провозвестников Слова Божия, и пред человечеством, тысячелетиями ожидавшим спасения и избавления, изнемогавшим под бременем греха, страдавшим от проклятия не только в земной жизни, но и по кончине, отверзлась дверь небесная. От присноцветущей Девы приял плоть Господь наш Иисус Христос - и херувим, огненным мечом ограждающий вход в рай, отступает от древа жизн. Родился Божественный Младенец на спасение мира, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Непостижимо смирение Господне: будучи Всемогущим Владыкой, Он является людям беспомощным младенцем, будучи Богом, приемлет бренную плоть и терпит тяготы земной жизни, будучи Бессмертным, вольно идет на смерть, мучительную и позорную. И делает это не ради избранных - пророков, праведников и Своих верных служителей. Христос приходит ради каждого из нас, Он желает спасения всех без исключения - грешников и преступников, равнодушных и нерадивых, трусливых и гневливых, даже Своих убийц!

Никого не отвергает Господь, никем не гнушается, но напротив - приемлет нашу человеческую плоть, обновляет ее боговоплощением, крестными страданиями и живоносным Воскресением, возносит ее в недра Святой Троицы, освящает пребыванием одесную престола Бога. И этого Животворящего Тела Христова, Его Пречистой Крови, излиянной за каждого из нас, причащаемся мы в Таинстве Евхаристии - и становимся единотелесными и единокровными не только Спасителю, но и друг другу.

Однако, к сожалению, сегодня мы видим, как волны нестроений раскачивают корабль Церкви, как шторм раздоров и противоречий колеблет единство православных верующих, как омраченные врагом и искусителем люди предпочитают Источнику воды живой мутный и не пригодный для питья источник злочестивых ересей. В такое сложное время мы все должны помнить, что для каждого из нас родился, распялся и воскрес Господь, что Он основал на земле Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Принадлежа Церкви, мы призваны к преодолению нестроений, противостояний и конфликтов, к уврачеванию расколов, к помощи тем, кто переживает ужасы войны, страдает от притеснений и несправедливости.

Господь рождается не в царских чертогах, а в убогой пещере, в последней нищете. Казалось бы, что может быть хуже вертепа и беднее яслей для скота? Но есть такое место - это выжженная грехом пустыня сердца человека, удалившегося от Бога, теплохладного, опустошенного, порабощенного страстями. Однако в наших силах соделать свою душу вместилищем Божиим, вспомнить, что Господь близ, при дверех, и Он смиренно ждет, когда мы наконец узрим Его очами веры, впустим Его в свою жизнь, услышим Его слова, ответим на Его любовь - и дадим Ему Самому действовать в нас.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Весь мир ликует о преславном рождестве Спасителя: ангелы воспевают хвалебные гимны, пастухи торжествуют, волхвы поклоняются Ему и приносят дары, и лишь озлобленное и исполненное зависти сердце Ирода не хочет принять божественной правды, не радуется - но трепещет, не от страха Божия - но от трусости. Вдумаемся, не уподобляемся ли ему мы своими делами, не ставим ли на первое место собственное благополучие и комфорт, не боимся ли мы, что кто-то будет лучше нас, талантливее и добрее, не творим ли мы зло такому человеку, стараясь уязвить его или опорочить перед другими, свергнуть с пьедестала, дабы возвести на высшую ступень себя? Не получается ли так, что источником истины становится для нас не Господь и Его святые заповеди, а мы сами? Не соблазняем ли мы других, выдавая за правду свои собственные выгодные нам измышления, не раздираем ли мы хитон Христов своими амбициозными действиями, не сеем ли семена раздора и ропота среди братьев по вере?

Взирая ныне на Богомладенца Христа, поставляя себя лицом к лицу с божественной истиной, отринем бремя страстей и запинающий нас грех (Евр. 12, 1), вознесем теплые молитвы о укреплении единства Православия и умножении любви, памятуя о том, что любовь милосердствует, не завидует, не превозносится, не ищет своего, не мыслит зла, не радуется неправде; все покрывает и всему верит.

В богослужебных праздничных текстах прославляется не только родившийся ради нашего Спасения Господь, но и те, благодаря которым стало возможным Его воплощение - Пречистая Дева Мария, праведный Иосиф Обручник, святые праотцы. Вспомним и мы в этот торжественный день своих близких: навестим родителей и друзей, уделим им внимание, найдем добрые слова, поблагодарим за все, что они для нас делают. Пусть в нашем сердце, исполненном любви к Богу и ближним, будет обитать Всемилостивый Христос, Превечный и Непостижимый, Соприсносущный невидимому Отцу. Аминь.

Общество Религия Празднование Православного Рождества Патриарх Кирилл

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