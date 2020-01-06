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06.01.2020 13:23
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор назвал продукты, которыми можно отравиться в праздники

Текст: Лариса Ионова

Салаты, приготовленные с добавлением майонеза и сметаны, торты и пирожные с кремом, а также мясные блюда вошли в топ самых опасных блюд, составленный спецималистами Роспотребнадзора.

Фото: iStock
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Если вам после праздника чревоугодия стало нехорошо и налицо все признаки отравления, то, скорее всего, именно в каком-то из названных блюд причина недомогания.

Дело в том, отмечают специалисты, что в салатах, особенно по прошествии 12 часов, тортах и паштетах, котлетах, рулетах и холодцах размножаются возбудители сальмонеллезов, бактериозов различной природы, гепатитов и очень опасной норовирусной и ротавирусной инфекций.

Особенно рискованно в эти дни приобретать готовую продукцию в супермаркетах и на рынках. Источником заражения может стать любое нарушение технологии приготовления блюд, их неправильное хранение или транспортировка и несоблюдение элементарных правил личной гигиены поварами, кондитерами или продавцами.

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Чтобы не испортить себе и своим близким праздники и избежать пищевых отравлений, Роспотребнадзор рекомендует готовить эти продукты в домашних условиях и в небольшом количестве. Не доедать единожды приготовленное в канун 31 декабря в течение всей недели - лучше приготовить тот же салат свежий. Не забывайте также использовать отдельные разделочные доски и ножи для разделки рыбы, мяса и овощей, а также тщательно промывать зелень и овощи.

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