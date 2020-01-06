Сбербанк предупредил об активности мошенников в конце новогодних праздников

Несмотря на относительное затишье в начале новогодних каникул, мошенники активизируются ближе к окончанию праздников, предупреждают специалисты.

"По нашим данным, 89% от общего объема мошенничества приходится на социальную инженерию, основной канал воздействия мошенника на клиента - телефонный звонок", - сообщили ТАСС в Сбербанке. Например, в прошлом году преступники попытались украсть в новогодние праздники около 280 миллионов рублей, однако в банке своевременно среагировали на все угрозы.

В числе самых частых схем - звонки под видом службы безопасности банка, когда человек на другом конце провода может попросить подтвердить операцию в банкомате или предложит перевести деньги на "резервный счет". В Сбербанке уточнили, что сотрудники банков никогда не просят совершить такие действия.

Эксперты также напомнили простые правила, как не попасться на мошеннические уловки. В частности, нельзя сообщать CVC/CVV-коды банковских карт, коды из СМС для подтверждения операций, логин и пароль от интернет-банка. В случае поступления сомнительного звонка стоит прекратить разговор и позвонить в банк.