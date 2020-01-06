Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Генштаба Ирана

Как сообщили "РГ" в нашем военном ведомстве, диалог Шойгу с начальником генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери был посвящен выработке мер, препятствующих росту напряженности в этом регионе, в том числе на территории Сирии, где базируется российская группировка войск и пункт материально-технического обеспечения нашего ВМФ.

В Минобороны подчеркнули, что в ходе беседы военачальники "обсудили практические шаги по недопущению эскалации обстановки в Сирийской Арабской Республике и Ближневосточном регионе в связи с убийством под Багдадом командующего спецподразделением "Кудс" генерала Касема Сулеймани".

В ведомстве также проинформировали, что вечером 5 января Сергей Шойгу переговорил по телефону с директором национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хаканом Фиданом. Сообщается, что помимо ситуации на Ближнем Востоке они обсудили обстановку в Северной Африке, а также возможные совместные действия по снижению напряженности и разрешению кризисных ситуаций в регионе.