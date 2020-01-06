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06.01.2020 17:33
Рубрика: Власть

Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Генштаба Ирана

Текст: Юрий Гаврилов
Два важных телефонных разговора провел министр обороны РФ Сергей Шойгу. Оба касались обострения обстановки на Ближнем Востоке, вызванного убийством иранского генерала Касема Сулеймани.

Как сообщили "РГ" в нашем военном ведомстве, диалог Шойгу с начальником генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери был посвящен выработке мер, препятствующих росту напряженности в этом регионе, в том числе на территории Сирии, где базируется российская группировка войск и пункт материально-технического обеспечения нашего ВМФ.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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В Минобороны подчеркнули, что в ходе беседы военачальники "обсудили практические шаги по недопущению эскалации обстановки в Сирийской Арабской Республике и Ближневосточном регионе в связи с убийством под Багдадом командующего спецподразделением "Кудс" генерала Касема Сулеймани".

В ведомстве также проинформировали, что вечером 5 января Сергей Шойгу переговорил по телефону с директором национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хаканом Фиданом. Сообщается, что помимо ситуации на Ближнем Востоке они обсудили обстановку в Северной Африке, а также возможные совместные действия по снижению напряженности и разрешению кризисных ситуаций в регионе.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Минобороны Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

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