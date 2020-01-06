Шарапова узнала соперницу по первому кругу турнира в Брисбене

Экс-первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров "Большого шлема" Мария Шарапова узнала имя своей соперницы по первому кругу турнира в Брисбене, организаторы которого предоставили россиянке wild card.

Шарапова сыграет с победительницей квалификации американкой Дженнифер Брэйди.

Напомним, что в середине декабря Мария выиграла выставочный матч в Абу-Даби у представительницы Австралии Айлы Томлянович (6:4, 7:5). На корт Шарапова вышла впервые с августа 2019 года. Но потом наша теннисистка отказалась от участия в другом выставочном турнире - на Гавайях, чтобы лучше подготовиться к первому турниру года.

Между тем из россиянок через сито квалификации в Брисбене также прошла Людмила Самсонова. В финале отборочного раунда она обыграла украинку Марту Костюк со счетом 7:6 (7:4), 6:4. А вот Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова не смогли выйти в основную сетку турнира. Кудерметова уступила чешке Мари Бузковой (5:7, 6:4, 3:6). Потапова проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана (4:6, 3:6).