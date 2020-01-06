Следующие президентские выборы в Боливии пройдут 3 мая

Внеочередные президентские выборы в Боливии пройдут 3 мая. Такое решение, как пишет El Pais, принял созданный в конце прошлого года Избирательный трибунал.

По словам вице-председателя этого органа Оскара Ассентеуфеля, если в первом туре победитель не будет определен, второй тур состоится примерно через шесть недель после этой даты. Предполагается, что присягу новый президент принесет 6 августа, когда отмечается Национальный день Боливии.

Трибунал также отклонил требование ряда политиков отстранить партию экс-президента Эво Моралеса "Движение к социализму" от участия в выборах. Согласно вынесенному вердикту, в стране нет законов, которые позволили бы пойти на этот шаг.

Согласно последним опросам, проведенным телеканалом Unitel, даже пока неопределенный кандидат на пост президента от этой политической силы пользуется поддержкой 20,3 процента респондентов. Еще 15,6 процента опрошенных проголосовали бы за временного главу государства Жанин Аньес (и это при том, что она уже отказалась выдвигать свою кандидатуру), а 13,8 процента респондентов - за Карлоса Месу, того самого, что уже боролся за высший пост в стране в октябре прошлого года и который намерен сделать это еще раз. Остальные претенденты далеко отстали от лидеров.

Как ожидается, кандидат от "Движения к социализму" станет известен к 19 января. Наиболее вероятным преемником Моралеса называют вице-председателя Федерации сборщиков коки 30-летнего Андронико Родригеса. Впрочем, за это же место борются также три бывших министра: Диего Пари, Давид Чокеуанка и Луис Арсе. Из них лишь последний не является представителем коренного населения, однако именно он считается автором "боливийского чуда", обеспечившего рост экономики в последние 14 лет, пока у власти был Эво Моралес.

Одному из них придется бороться с "единым фронтом", который намерена создать Аньес, чтоб не допустить возвращения представителя "Движения к социализму" к власти. А также против независимых кандидатов Луиса Фернандо Камачо и Марко Пумари, представляющих правый лагерь.

Впрочем, по мнению экспертов, правые силы не пользуются большой поддержкой стране, и основная борьба развернется между Карлосом Месой и тем, кого своим преемником назовет Моралес.