Новости

Появились новые подробности побега Карлоса Гона из Японии 13:52
Финляндия введет четырехдневную рабочую неделю и шестичасовой рабочий день 13:50
Слуцкий назвал словами оккупанта заявление Трампа о санкциях против Ирака 13:36
Роспотребнадзор назвал продукты, которыми можно отравиться в праздники 13:23
Теннисистка Кузнецова снялась с турнира в Окленде из-за вируса 13:17
Уралец на самокате добрался до Дубая 13:11
Медведев освободил Потехину от должности замминистра просвещения 13:10
Рубль снижается к доллару и евро 13:07
Ковальчук отдал дорогие часы за любимый номер 13:02
Две улицы в центре Москвы перекроют из-за праздничных служб 12:54
55 новых отелей вели в эксплуатацию в Москве в 2011-2019 годах 12:36
В России заблокировали около 21 тыс. сайтов с информацией о наркотиках 12:15
Патриарх Кирилл провел литургию в Рождественский сочельник 12:03
В Бурятии пойманная на блесну возмущенная ондатра напала на рыбака 12:00
В Нижегородской области 18-летний парень погиб, вступившись за женщину 11:58
Столичный транспорт продлит работу в рождественскую ночь 11:38
Открылось движение автотранспорта по Тверской улице в Москве 11:13
Испанские СМИ: Смолов перейдет из "Локомотива" в "Эспаньол" 11:12
Дочь Сулеймани предрекла США серьезные последствия за смерть отца 10:45
Цена Brent выросла выше 70 долларов за баррель 10:42
Две передачи Кучерова помогли "Тампе" одержать победу 10:37
Гипертоников предупредили о колебаниях атмосферного давления 10:35
Крым за 2019 год посетили 7,4 миллиона туристов 10:31
Всё о "Русском Прадо", который придет на замену "Патриоту" 10:17
МиГ-25 назвали "королем скорости" в Японии 10:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
06.01.2020 13:52
Рубрика: В мире

Появились новые подробности побега Карлоса Гона из Японии

Текст: Александр Ленин (Токио)

Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, которого в Японии обвиняют в финансовых преступлениях, добрался из Токио до международного аэропорта Кансай на скоростном поезде "Синкансэн".

Фото: AP Photo/Christophe Ena
Экс-глава Renault Карлос Гон объяснил, почему сбежал из Японии

По данным следствия, топ-менеджер 29 декабря вышел из собственного дома в центре Токио, после чего на оживленной железнодорожной станции "Синагава" сел на следовавший в направлении города Осака скоростной поезд, передает агентство Kyodo со ссылкой на свои источники.

Предприниматель вышел в Осаке около 19.30 по местному времени и поймал такси. Машина довезла его до одного из отелей неподалеку от международного аэропорта Кансай.

Впоследствии бизнесмен попал на борт бизнес-джета, куда его, предположительно, пронесли в ящике из-под музыкальных инструментов. Крупногабаритный багаж даже не подвергался проверке и не просвечивался. В коробке были сделаны отверстия, благодаря чему бывший глава Nissan мог дышать. Самолет 30 декабря доставил беглеца в Стамбул. В Турции Гон сделал пересадку и в этот же день прибыл в Бейрут.

Японские полицейские не сомневаются, что побег Гона с территории островного государства был тщательно спланирован. В организации операции, по всей видимости, участвовали другие люди, личности которых еще предстоит установить. Некоторые журналисты указывают, что бизнесмену помогли двое американцев из частной охранной компании. По информации прессы, одним из них является бывший спецназовец армии США Майкл Тейлор.

Фото: AP Photo/Thibault Camus
В Турции арестовали организаторов побега экс-главы Nissan Карлоса Гона

Как пишут СМИ, 8 января Гон даст пресс-конференцию, где обещает рассказать как о подробностях своего задержания и уголовного преследования в Японии, так и детали побега из Токио.

Карлос Гон находился в Японии под домашним арестом. Ему запрещалось покидать территорию архипелага. Очередные судебные слушания должны были пройти в апреле этого года. Официальный Токио намерен добиваться выдачи предпринимателя.

В мире Восточная Азия Япония

Главное сегодня

Дочь Сулеймани предрекла США серьезные последствия за смерть отца
Цена Brent выросла выше 70 долларов за баррель
Сборная России проиграла Канаде в финале молодежного чемпионата мира
Трамп пообещал ввести против Ирака невиданные санкции
Фильм "1917" получил премию "Золотой глобус"