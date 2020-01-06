Появились новые подробности побега Карлоса Гона из Японии

Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, которого в Японии обвиняют в финансовых преступлениях, добрался из Токио до международного аэропорта Кансай на скоростном поезде "Синкансэн".

По данным следствия, топ-менеджер 29 декабря вышел из собственного дома в центре Токио, после чего на оживленной железнодорожной станции "Синагава" сел на следовавший в направлении города Осака скоростной поезд, передает агентство Kyodo со ссылкой на свои источники.

Предприниматель вышел в Осаке около 19.30 по местному времени и поймал такси. Машина довезла его до одного из отелей неподалеку от международного аэропорта Кансай.

Впоследствии бизнесмен попал на борт бизнес-джета, куда его, предположительно, пронесли в ящике из-под музыкальных инструментов. Крупногабаритный багаж даже не подвергался проверке и не просвечивался. В коробке были сделаны отверстия, благодаря чему бывший глава Nissan мог дышать. Самолет 30 декабря доставил беглеца в Стамбул. В Турции Гон сделал пересадку и в этот же день прибыл в Бейрут.

Японские полицейские не сомневаются, что побег Гона с территории островного государства был тщательно спланирован. В организации операции, по всей видимости, участвовали другие люди, личности которых еще предстоит установить. Некоторые журналисты указывают, что бизнесмену помогли двое американцев из частной охранной компании. По информации прессы, одним из них является бывший спецназовец армии США Майкл Тейлор.

Как пишут СМИ, 8 января Гон даст пресс-конференцию, где обещает рассказать как о подробностях своего задержания и уголовного преследования в Японии, так и детали побега из Токио.

Карлос Гон находился в Японии под домашним арестом. Ему запрещалось покидать территорию архипелага. Очередные судебные слушания должны были пройти в апреле этого года. Официальный Токио намерен добиваться выдачи предпринимателя.