Стартовали съемки нового фильма о Бэтмене

Режиссер Мэтт Ривз, ранее снявший фильмы "Планета обезьян: Война" и "Планета обезьян: Революция", приступил к съемкам картины "Бэтмен". Главные роли в фильме о герое вселенной комиксов DC исполнят Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано, Энди Серкис и Джеффри Райт.

Именно Райт, который сыграет капитана Джеймса Гордона, в своем официальном аккаунте Twitter намекнул на то, что съемки стартовали: "Проснулся из-за джетлага в 10 часов вечера и подумал, что опоздал. Сейчас на часах 4:45. Еду в Готэм".

Готэм - вымышленный город, в котором разворачиваются события комиксов о Бэтмене. И потому можно сделать вывод, что сообщение Райта подтвердило ранее появившуюся информацию о возможном старте съемок в январе 2020 года.

В начале 2019 года в интервью The Hollywood Reporter режиссер признавался, что в этом фильме ему хотелось бы раскрыть главного персонажа с другой стороны. "Здесь будет больше Бэтмена-детектива, чем в предыдущих фильмах. В комиксах об этом рассказано. ... Мне бы хотелось показать, что персонаж не просто ловит преступников и расследует преступления, но и переживает внутреннюю трансформацию", - отметил тогда Мэтт Ривз и добавил, что галерея злодеев будет впечатляющей.

Ожидается, что российская премьера нового "Бэтмена" состоится 24 июня 2021 года.