Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Ивано-Франковской области

Сторонники так называемой Православной церкви Украины захватили храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковской епархии. Как отмечается на сайте УПЦ, таким образом они пытаются сорвать рождественские богослужения.

Инцидент произошел 5 января и стал очередным случаем в череде подобных. Предыдущий захват был зафиксирован 8 декабря, тогда нападению подвергся Свято-Успенский храм в селе Гринява Верховинского района. На этот раз целью рейдеров стал храм в честь всех преподобных Киево-Печерских. Как отметили в пресс-службе УПЦ, церковь обратилась в органы местного самоуправления и правоохранительные органы с просьбой "немедленно вмешаться в ситуацию".

УПЦ сообщает также о неоднократных попытках сорвать богослужения в ее храмах представителями раскольнической церкви в Винницкой, Ивано-Франковской, Ровенской и других областях Украины.

Кроме того, в Ровенской области 4 января неизвестные пытались поджечь дом священника УПЦ. И это не первый подобный случай, произошедший с ним. "Мы понимаем, что так нас оказывают психологическое давление, чтобы мы перестали отстаивать свою церковь. Также понимаем, что это лишь предупреждение, а дальше могут быть серьезные действия, поэтому вызвали полицию", - отметил священнослужитель.