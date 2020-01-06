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06.01.2020 13:17
Рубрика: Спорт

Теннисистка Кузнецова снялась с турнира в Окленде из-за вируса

Текст: Анна Козина

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, занимающая 53-ю строчку в обновленном сегодня рейтинге WTA, снялась с турнира в Окленде, призовой фонд которого составляет 275 тысяч долларов. Как сообщает WTA Insider, причиной отказа стала вирусная инфекция.

Фото: REUTERS/Danny Moloshok
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В первом круге Кузнецова должна была встретиться с 23-кратной победительницей "Больших шлемов" американкой Сереной Уильямс. Место Светланы в сетке заняла итальянка Камила Джорджи, занимающая 100-е место в рейтинге WTA.

Между тем Уильямс-младшая уже одержала первую победу в 2020 году. Вместе с чемпионкой Australian Open-2018 датчанкой Каролиной Возняцки американка вышла в четвертьфинал турнира в Окленде в парном разряде. В стартовом поединке подруги обыграли японок Нао Хибино и Макото Ниномию (6:2, 6:4).

Что касается российских участниц, то Дарья Касаткина, которая сейчас является 70-й ракеткой мира, пробилась в Окленде во второй круг. Она одолела испанку Карлу Суарес-Наварро со счетом 6:3, 3:6, 6:2.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA

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