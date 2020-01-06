Трое американских военных погибли при атаке боевиков в Кении

Нападение боевиков "Аш-Шабаб" (запрещена в России) на военную базу в Кении унесло жизни трех человек. Жертвами стали один американский военнослужащий, а также двое работников по контракту Пентагона. Еще двое человек пострадали.

Инцидент произошел около военной базы кенийских вооруженных сил Camp Simba, расположенной в округе Ламу, возле аэродрома Мэнда-бэй. Данная база также используется американскими военными.

Напомним, террористы, оснащенные тяжелым вооружением, ворвались в лагерь и открыли огонь. Произошла непродолжительная перестрелка. Были повреждены шесть гражданских воздушных судов, которые находились на аэродроме, передает AP. О потерях среди боевиков информация не поступала.