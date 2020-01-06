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Рубрика: В мире

В центре Багдада вновь раздались взрывы

Центр Багдада вновь подвергся обстрелу. По меньшей мере пять реактивных снарядов разорвались в так называемой "зеленой зоне" столицы Ирака, неподалеку от зданий иностранных посольств, включая американского.

Видео последствий ракетного обстрела в Багдаде появилось в Сети

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на арабские источники, один из снарядов упал на жилой дом напротив дипмиссии США. Как минимум, три человека пострадали. Сейчас в этом, хорошо охраняемом районе звучат сирены воздушной тревоги и сигналы автомобилей скорой помощи, которые госпитализируют раненых.

Известно, что американская группировка войск подняла в воздух вертолеты.

В мире Ближний Восток Ирак Операция США в Ираке

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