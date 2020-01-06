В центре Багдада вновь раздались взрывы

Центр Багдада вновь подвергся обстрелу. По меньшей мере пять реактивных снарядов разорвались в так называемой "зеленой зоне" столицы Ирака, неподалеку от зданий иностранных посольств, включая американского.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на арабские источники, один из снарядов упал на жилой дом напротив дипмиссии США. Как минимум, три человека пострадали. Сейчас в этом, хорошо охраняемом районе звучат сирены воздушной тревоги и сигналы автомобилей скорой помощи, которые госпитализируют раненых.

Известно, что американская группировка войск подняла в воздух вертолеты.