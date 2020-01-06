В Грузии при сходе лавины погиб турист из России

В Грузии при сходе лавины погиб российский турист. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД Грузии.

По данным министерства, россиянин попал под лавину в воскресенье, но только сегодня его тело смогли обнаружить спасатели.

Трагедия произошла на горнолыжном грузинском курорте Гудаури (край Мцхета - Мтианети, южный склон Большого Кавказского хребта). Это один самых развитых зимних курортов в республике, он пользуется большой популярностью у туристов из многих стран, в том числе России.