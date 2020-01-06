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06.01.2020 05:23
Рубрика: Общество

В Японии рассказали, как избежать похмелья

Текст: Александр Ленин (Токио)
В Японии местные жители накануне первого января по традиции устраивают так называемые "бонэнкай" - пирушки в компании коллег и друзей, на которых провожают уходящий год и встречают новый. Многочисленные застолья не обходятся без употребления сакэ и других алкогольных напитков. Газета "Йомиури симбун" рассказала, как после хорошей попойки избежать похмелья.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Журналисты издания, прежде всего, рекомендуют не употреблять спиртное на голодный желудок. Больше половины выпитого алкоголя из желудка попадает в тонкую кишку. Если человек пьет без закуски, то спиртное моментально оказывается в тонкой кишке и через короткий промежуток времени растворяется в крови. Употребление пищи замедляет указанные процессы.

Фото: iStock
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Накануне вечеринки врачи советуют не отказываться от молочных продуктов, которые отчасти сгладят негативное воздействие спиртного на слизистую оболочку желудка. В ходе застолья необходимо отдать предпочтение жирным блюдам. Как считают в Японии, жареный картофель или так называемые "караагэ", кусочки курицы во фритюре, хорошо сочетаются с выпивкой. Примечательно, что два года назад в "Йомиури симбун" в качестве наиболее подходящих блюд для праздничного стола со спиртным называли картофельный салат с майонезом и карпаччо из рыбы с оливковым маслом.

Вместе с тем, подчеркивают предусмотрительные японцы, во всем необходимо знать меру. Злоупотребление жирной пищей является серьезной нагрузкой для организма и может привести к тяжелым последствиям.

Конечно, не стоит забывать про воду и зеленый чай, которые помогут снизить концентрацию алкоголя, а также восстановят баланс жидкости. Горячительные напитки обладают мочегонным эффектом и способны привести к обезвоживанию.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Человек усваивает около 20 граммов спирта в день. Другими словами, это 0,5 литра пива, небольшая бутылочка сакэ, четверть бутылки вина или двойная порция виски. Ученые установили, что мужской организм за один час расщепляет около девяти граммов алкоголя, а женский - порядка пяти граммов за аналогичный период. Чрезмерное употребление спиртного повышает риск возникновения сердечных заболеваний, а также инсульта.

Исследователи напоминают о вреде регулярного употребления горячительных напитков из-за нагрузки на внутренние органы и, в частности, на печень. По мнению медиков, несколько дней в неделю необходимо делать разгрузочными, тогда печень сможет отдохнуть и восстановиться.

Общество Здоровье В мире Восточная Азия Япония Алкоголь и табак

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