В России заблокировали около 21 тыс. сайтов с информацией о наркотиках

Доступ к примерно 21 тысяче сайтов с информацией о наркотиках был заблокирован в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Особое внимание было обращено на то, что большинство из заблокированных веб-ресурсов были зарегистрированы за пределами России на технических площадках иностранных хостинг-компаний.

В МВД пояснили, что перед тем, как принять решение об ограничении доступа к сайту, эксперты проводили исследования контента. Только после принятия экспертного заключения было определено, что почти 21 тысяча сайтов содержала действительно опасную информацию о наркотических средствах. Например, среди заблокированных сайтов более 7 тысяч напрямую предлагали купить наркотики.