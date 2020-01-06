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06.01.2020 08:51
Рубрика: В мире

В Таиланде оштрафовали двух россиян за секс на пляже

Текст: Юрий Когалов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Таиланде задержали двух россиян - 26-летнего парня и 19-летнюю девушку - за секс на пляже. Как передает bangkokpost.com, инцидент произошел в субботу днем в Паттайе.

Фото: instagram.com/ sergei_badyuk
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Стражи порядка доставили их в полицейский участок, где россиянам выписали штраф - по пять тысяч бат каждому (около 10 тысяч рублей) - "за порнографический акт" в общественном месте. Это максимальный размер штрафа за подобное правонарушение.

Отмечается, что пара находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Тайские законы крайне строго относятся к всему, что может считаться оскорбительным для других людей. Штраф можно получить уже за обнаженный торс в публичном месте.

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