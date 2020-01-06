Великобритания не поддержит бомбардировки США культурных объектов Ирана. Об этом говорится в заявлении, обнародованном в понедельник Даунинг-стрит.

В британском правительстве заявили, что подобные военные действия могут нарушить нормы международного права. Впрочем, в заявлении британского правительства, как отмечает Guardian, не содержится критики в отношении возможных действий Трампа по поводу бомбардировки иранских культурных объектов.

Представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что существуют "международные конвенции, которые предотвращают разрушение культурного наследия", дав понять, что официальный Лондон не верит в осуществление подобных угроз.

"Вы можете прочитать международные конвенции. Это Гаагская конвенция 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", - сказал представитель британского премьера.

Как говорилось ранее, нападение на такие культурные объекты, как религиозный или исторический памятник, может поставить под угрозу жизни тысяч мирных жителей и нарушить несколько международных договоров и, вероятно, будет считаться военным преступлением. Трамп повторил свою угрозу репортерам из президентского пула, когда он вернулся в Вашингтон из отпуска во Флориде.

"Им разрешено убивать наших людей. Им разрешено пытать и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. И нам не разрешено трогать их культурные объекты? Это так не сработает", - сказал Трамп в оправдание своих действий, не приведя доказательств и фактов нарушения закона со стороны Ирана.

Стало известно, что Джонсон, который провел новогодние каникулы со своей подругой на Карибах и не отреагировал на операцию по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани, санкционированную Трампом, в понедельник вечером по возвращению в Лондон должен встретиться с ключевыми министрами своего правительства и обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

Между тем

ООН призвало мировое сообщество помнить о том, что культурные объекты не являются мишенями во время боевых действий, сообщает Associated Press. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай заявила, что и США, и Иран ратифицировали договоры, защищающие культурные объекты во время войны. В понедельник она встретилась с послом Ирана в парижском офисе организации. Атака на культурные объекты является военным преступлением, согласно Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных объектов, напомнила Азулай.

В Иране находится около двух десятков объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе древние руины Персеполя, великая мечеть Исфахана и дворец Голестан в Тегеране, где в 1967 году был коронован последний шах, правивший Ираном.