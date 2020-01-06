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06.01.2020 11:31
Рубрика: В мире

Власти Австралии выделят 1,4 миллиарда долларов на борьбу с пожарами

Текст: Максим Макарычев
В понедельник австралийские чиновники использовали передышку от катастрофических лесных пожаров, чтобы вновь открыть заблокированные дороги и эвакуировать людей, которые находились в огненной ловушке на протяжении нескольких дней, сообщает Reuters.

Стало известно, что власти Австралии потратят на локализацию ущерба от природной катастрофы 1,4 миллиарда долларов. Эти средства будут выделены в течение двух лет для недавно сформированного Национального агентства по восстановлению территории, пострадавшей от лесных пожаров.

Фото: Channel7
В огне австралийских пожаров увидели "лик дьявола"

Второй день продолжающихся дождей и прохладных ветров принес некоторое облегчение жителям, пострадавших от тепловых волн, которые разразились в двух штатах Австралии в выходные. В воскресенье в Сиднее и Канберре были установлены новые температурные рекорды, когда столбик термометра приблизился к 45-градусной отметке по Цельсию. Власти предупредили, что опасные для здоровья погодные условия должны вернуться на юго-восток зеленого континента в конце этой недели.

По предварительным данным, более 8 миллионов гектаров земли сгорели в результате бедствия. Это территория почти размером с Австрию. По оценкам экспертов, сезон лесных пожаров в Австралии в этом году начался раньше, чем обычно, после трехлетней засухи, из-за которой большая часть деревьев и кустарников на юго-востоке страны стала сухой и уязвимой для возгорания.

В понедельник полиция подтвердила гибель 71-летнего мужчины на южном побережье штата Новый Южный Уэльс, который, согласно сообщениям, пропал без вести 31 декабря. Таким образом, число жертв природной катастрофы в Австралии достигло 25 человек.

Фото: AP Photo/Rick Rycroft
Правительство Австралии не справляется с лесными пожарами

Продолжающиеся вот уже почти два месяца пожары, воздействующие на регион, привели к гибели десятков тысяч земноводных и пресноводных животных, в том числе многих коал и кенгуру, сообщает ABC News. По словам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, около 4000 особей крупного рогатого скота и овец погибли в результате пожаров.

Между тем, многие жители пораженных огнем штатов продолжают говорить о бездействии властей и о том, что сами вынуждены бороться с огнем. Так, в интервью Reuters, житель штата Южный Уэльс Дин Линтон рассказал, что он вынужден был проделать путь туда-обратно в 850 километров из своего городка в австралийских Снежных горах, чтобы не только навестить жену и детей, эвакуированных из зоны бедствия, но и попросить у родственников генератор и пожарный шланг для защиты своего дома. По его словам, в национальном парке в Снежных горах находится столько резервуаров с топливом, что одной искры хватит для начала катастрофического пожара.

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