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06.01.2020 21:08
Рубрика: Экономика

Золото и палладий обновили максимумы из-за конфликта Ирана и США

Текст: Игорь Зубков
Растущая напряженность между США и Ираном подтолкнула цены на золото к долгосрочным максимумам - в понедельник стоимость слитков приблизилась к 1600 долларам за унцию, подскочив до самого высокого с 2013 года уровня.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Золото является защитным активом, дорожая в период обострения геополитических рисков и ухудшения "аппетита" инвесторов к риску. По мнению аналитиков, стоимость золота может превысить 1600 долларов, если напряженность будет расти и дальше, пишет агентство Bloomberg.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Также извлек пользу из событий вокруг Ирака и Ирана палладий. Много лет растущий спрос на автокатализаторы на фоне ужесточения норм выбросов поддерживает дефицит этого металла, и в 2019 году он стал самой выгодной инвестицией среди драгметаллов (его стоимость выросла в полтора раза). К фундаментальным причинам добавились краткосрочные факторы, и в понедельник спотовый палладий достиг рекордных 2030,28 доллара за унцию.

Экономика Финансы Инвестиции Цены на золото

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Золото и палладий обновили максимумы из-за конфликта Ирана и США