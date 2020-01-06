Золото и палладий обновили максимумы из-за конфликта Ирана и США

Растущая напряженность между США и Ираном подтолкнула цены на золото к долгосрочным максимумам - в понедельник стоимость слитков приблизилась к 1600 долларам за унцию, подскочив до самого высокого с 2013 года уровня.

Золото является защитным активом, дорожая в период обострения геополитических рисков и ухудшения "аппетита" инвесторов к риску. По мнению аналитиков, стоимость золота может превысить 1600 долларов, если напряженность будет расти и дальше, пишет агентство Bloomberg.

Также извлек пользу из событий вокруг Ирака и Ирана палладий. Много лет растущий спрос на автокатализаторы на фоне ужесточения норм выбросов поддерживает дефицит этого металла, и в 2019 году он стал самой выгодной инвестицией среди драгметаллов (его стоимость выросла в полтора раза). К фундаментальным причинам добавились краткосрочные факторы, и в понедельник спотовый палладий достиг рекордных 2030,28 доллара за унцию.