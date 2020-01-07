Американец расстрелял детей за брошенный снежок

Водитель автомобиля в американском городе Милуоки, штат Висконсин, выстрелил в двоих детей, которые бросили снежок в его машину. Об этом сообщила местная полиция на своей страничке в Twitter.

Информация о стрельбе поступила в правоохранительные органы 6 января около 19:50 по местному времени (7 января в 04:50 по московскому). На месте происшествия с огнестрельными ранениями были обнаружены два подростка в возрасте 12 и 13 лет, которые предположительно бросали снежки в проезжавшие мимо машины. Согласно результатам предварительного расследования, стрельбу открыл водитель белой Toyota, когда один из снежков попал в его машину.

Детей госпитализировали, и сейчас их жизни ничто не угрожает, заверили в полиции.