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Рубрика: В мире

Более 60 тысяч мексиканцев пропали без вести за 13 лет

За 13 лет в Мексике пропали без вести более 60 тысяч человек. Такие данные содержатся в правительственном отчете. Больше всего пропавших - на северо-востоке страны в штате Тамаулипас: 10 032 человека. На втором месте западный штат Халиско (9 286).

Фото: Дмитрий Знаменский / РИА Новости
Мексиканская наркомафия пытается навязать свои порядки властям страны

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия. По мнению экспертов, это связано с начавшейся в 2006 году борьбой с наркокартелями, контролирующими поставки кокаина в США. В 2018 году в стране было отмечено рекордное число убийств - 33,3 тысячи. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств).

Масштабная война с наркокартелями началась при президенте Фелипе Кальдероне. К борьбе с преступностью он привлек армейские части, реформировал федеральную полицию и объявил охоту на самых одиозных главарей бандитов. Войну продолжил Энрике Пенья Ньето. При нем удалось ликвидировать многих наркобаронов, пишет РИА Новости.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика Борьба с наркотиками

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