Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти

Число погибших в давке на церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в Иране достигло 50 человек. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на данные властей провинции Керман.

Ранее сообщалось о 40 погибших и 213 человек пострадавших. Большинство жертв давки мужчины преклонного возраста и несовершеннолетние.

Церемония прощания проходит во вторник в иранской провинции Керман, малой родине генерала Сулеймани. Местные СМИ сообщают, что в мероприятиях участвуют несколько миллионов иранцев, которые приехали в Керман из других провинций.

Из-за большого количества желающих попрощаться с убитым генералом его похороны отложены на неопределенное время.