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07.01.2020 19:00
Рубрика: Спорт

Экипаж Каргинова выиграл третий этап "Дакара" в классе грузовиков

Российский экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова победил на третьем этапе ралли "Дакар", проходящем в Саудовской Аравии, в зачете грузовиков.
Фото: Carlos Jasso/REUTERS Фото: Carlos Jasso/REUTERS
Фото: Carlos Jasso/REUTERS

Во вторник Каргинов преодолел спецучасток за 3 часа 59 минут 15 секунд. Второе место занял белорус Сергей Вязович на МАЗе, отстав на 4 минуты 54 секунды. Тройку замкнул другой экипаж "КАМАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова (+11.13).

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
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Действующий победитель "Дакара" и третий пилот "КАМАЗ-мастер" Эдуард Николаев стал девятым с отставанием 34 минуты 23 секунды. Его партнер по команде и соотечественник Дмитрий Сотников из-за поломки на трассе потерял много времени и финишировал только 23-м, уступив победителю 2 часа 13 минут 13 секунд.

В генеральной классификации лидером остался Вязович (общее время - 11 часов 34 минуты 1 секунда), однако его отрыв от ближайшего преследователя, которым после этого этапа стал Каргинов, сократилось до 2 минут 18 секунд. Третьим идет Шибалов (+20 минут 1 секунда). Николаев - пятый (+50.12), Сотников - 15-й (2:12.39).

Спорт Виды спорта Автомото Ралли "Дакар"

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