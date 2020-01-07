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07.01.2020 09:00
Рубрика: Экономика

Эксперты предрекли миру эпоху "слоубализации" - замедления экономики

Текст: Игорь Зубков
Наступивший год будет ознаменован глобальным замедлением роста экономики - "слоубализацией" (по аналогии с глобализацией), прогнозирует PwC в новом выпуске "Обзора мировой экономики".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В 2020 году, согласно ожиданиям PwC, мировая экономика вырастет на 3,4% по паритету покупательной способности, при том что долгосрочная среднегодовая величина этого показателя в XXI веке была равна 3,8%.

Фото: iStock
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Рост мировой торговли товарами значительно замедлился и даже стал отрицательным в 2019 году, а с учетом того, что в декабре фактически был расформирован механизм урегулирования споров в рамках Всемирной торговой организации (ВТО, назначение новых арбитров заблокировано США), мировую торговлю ждут еще более трудные времена, прогнозирует старший экономист PwC Баррет Купелян.

Источником оптимизма для мировой торговли станет сфера услуг: согласно прогнозу PwC, в 2020 году общемировой показатель экспорта услуг достигнет рекордного показателя в 7 трлн долларов. С большой вероятностью США и Великобритания сохранят позиции ведущих экспортеров услуг; при этом ожидается, что в течение этого года Китай сместит Францию с занимаемого ею четвертого места.

Фото: iStock
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Ожидается рост мировых экономических рейтингов и Индии. Согласно последним оценкам МВФ, в 2019 году она опередила Великобританию и Францию, став пятой крупнейшей экономикой мира (по ВВП в номинальном выражении). С большой вероятностью, прогнозирует PwC, Индия опередит Германию до 2025 года и Японию до 2030 года, став крупнейшей мировой экономикой после Китая и США.

Франция и Великобритания будут бороться за шестое место в рейтингах, поскольку их относительная позиция зависит от курса фунта по отношению к евро, который может сохранить волатильность в 2020 году.

Экономика ВЭД

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