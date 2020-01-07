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Рубрика: Спорт

Футболист Скопинцев перешел из "Краснодара" в "Динамо"

Текст: Илья Трисвятский

Футбольный клуб "Динамо" (Москва) подписал контракт сроком на 4,5 года с 22-летним защитником Дмитрием Скопинцевым, начинавшим этот сезон в Краснодаре. Причем Скопинцев - воспитанник Академии "Динамо" имени Льва Яшина.

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Дмитрий родился в Воронеже, где и делал первые шаги в футболе. После обучения в Академии им. Яшина права на игрока приобрел питерский "Зенит", однако на берегах Невы защитник не выступал, отправившись в Европу. Он играл за команду второй немецкой бундеслиги "Ред Булл Лейпциг", затем за клуб второго дивизиона чемпионата Австрии "Лиферинг" (Зальцбург), после чего вернулся в Россию защищать цвета "Ростова". Затем в карьере игрока была калининградская "Балтика" из ФНЛ, в феврале прошлого года он оказался в ФК "Краснодар", где успел провести девять игр и забил один мяч. Также Дмитрий выступал за молодежную и юношескую сборные России. Бронзовый призер чемпионата России сезона 2018/19.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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- Рад, что возвращаюсь в родной клуб, который мне очень многое дал как игроку. Я ценю желание главного тренера "Динамо" Кирилла Александровича Новикова видеть меня в своей команде. Ждал момента, когда вернусь в "Динамо", чтобы защищать бело-голубые цвета, - приводит слова Скопинцева клубная пресс-служба. - О работе с Новиковым у меня остались самые теплые воспоминания. Он тренировал меня в Академии "Динамо", когда мне было от 13 до 17 лет. Как известно, это самый сложный и ответственный этап подготовки и становления футболиста. Новиков многому научил меня - начиная с тактики и заканчивая психологией победителя.

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