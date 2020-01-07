Германия выведет часть войск из Ирака

Берлин готов перевести часть военных инструкторов из Ирака в Кувейт и Иорданию. Об этом сообщили министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава оборонного ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр в письме Бундестагу, выдержки из которого приводит агентство ДПА.

"Расквартированные там солдаты в ближайшее время будут переброшены в Иорданию и в Кувейт. Когда обучение вновь можно будет возобновить, они смогут туда вернуться", - говорится в письме.

Однако, как подчеркнули министры, Бундесвер готов остаться в Ираке, если это будет нужно местным властям.

Отмечается также, что кадровые изменения коснутся инструкторов на базах в Эт-Таджи и Багдаде. В настоящее время в Ираке находятся около 120 немецких военных специалистов, которые занимаются подготовкой местных военнослужащих.

Напомним, что Совет представителей Ирака в воскресенье на экстренном заседании принял резолюцию, обязывающую "правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции".

Заседание прошло после того, как 3 января недалеко от аэропорта Багдада в результате удара военных США по автоколонне погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани, а также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне убитых назвали причастными к организации штурма американского посольства в столице Ирака 31 декабря. В Тегеране, в свою очередь, пообещали США отомстить за смерть своих военных.