Главные космические юбилеи 2020 года

2020 год богат на юбилейные и памятные даты. "Российская газета" рассказывает о самых значимых.

Так, в 1960 году на корабле "Спутник-5" в космос были запущены знаменитые собаки Белка и Стрелка. Их полет длился более 25 часов. Облетев планету семнадцать раз, четвероногие космонавты успешно вернулись на Землю, открыв дорогу к звездам для людей.

55 лет назад, 18 марта 1965 года, космонавт Алексей Леонов впервые в истории вышел в открытый космос. 12 минут 9 секунд, проведенные им за бортом корабля "Восход-2", потрясли мир. "Телекартинка" парящего на фоне Земли советского космонавта транслировалось по всем телеканалам. В открытом космосе Леонов удалялся от корабля на расстояние до 5,35 метра, чего потом с фалом не делал никто!

В этом году исполняется 60 лет Центру подготовки космонавтов. 11 января 1960 приказом Главкома ВВС К.А. Вершинина была организована специальная воинская часть 26266. В первый отряд космонавтов набирали только летчиков-истребителей. Сергей Королев говорил: "Летчик-истребитель - это и есть требуемый универсал. Он летает в стратосфере на одноместном скоростном самолете. Он и пилот, и штурман, и связист, и бортинженер..." Были рассмотрены документы на 3461 кандидата в космонавты до 35 лет. Для первичной беседы пригласили только 347 человек, а к медицинскому обследованию допустили 206. По здоровью отчислили 105 человек, еще 72 сами отказались от обследования. Через "сито" прошли 29 летчиков, и лишь 20 из них были зачислены первыми слушателями-космонавтами.

Юбилей отметит также Центр управление полетами, который начал работать с октября 1960-го.

В июне исполнится 65 лет космодрому Байконур. 2 июня 1955 был основан Научно-исследовательский испытательный полигон № 5 (НИИП-5) - космодром Байконур (г. Ленинск). Директивой Генштаба МО утверждена организационно-штатная структура полигона.

12 сентября 1970 года автоматическая станция "Луна-16" выполнила мягкую посадку на Луну в бассейне Моря Изобилия, произвела бурение, взяла образцы лунной породы и доставила их на Землю.

Еще одна знаменательная дата: полвека назад советский "Луноход" стал первым в мире планетоходом, который успешно работал на поверхности Луны. Автоматическая межпланетная станция "Луна-17" с "Луноходом-1" стартовала 10 ноября 1970 года. Луноход проработал на спутнике Земли в три раза дольше первоначально рассчитанного ресурса - 3 месяца. Ровер проехал 10 540 м, передал на Землю 211 лунных панорам и 25 тысяч фотографий.

Полвека назад, в декабре 1970-го года, аппарат "Венера-7" впервые в истории совершил мягкую посадку на поверхность планеты, названной в честь древнеримской богини любви. А еще через пять лет станция "Венера-9" стала ее первым искусственным спутником.

17 июля 1975 года состоялась первая в мире стыковка космических кораблей разных стран - советского корабля "Союз-19" и американского "Аполлон". Это был совместный полет двух экипажей: советских космонавтов А. Леонова и В. Кубасова вместе с американскими астронавтами Т. Стаффордом, В. Брэндом и Д. Слейтоном.

25 лет назад космическая станция "Галилео" разместилась на орбите Юпитера, пополнив ряды спутников газового гиганта.

И еще одна историческая дата: 31 октября 2000 года ракета-носитель "Союз" вывела на орбиту корабль "Союз ТМ-31", доставивший первую длительную экспедицию на Международную космическую станцию. В состав экипажа МКС-1 входили российские космонавты Юрий Гидзенко, Сергей Крикалев и американский астронавт Уильям Шеперд, которые подготовили орбитальный комплекс к работе следующих экипажей. Так началась работа МКС в пилотируемом режиме.