Гуайдо прорвался в парламент Венесуэлы и занял главную трибуну

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и его сторонники прорвались через оцепление правоохранителей в здание Национальной ассамблеи, однопалатного парламента Венесуэлы. Соответствующие кадры показал телеканал VPI.

После прорыва в здание парламента, где сегодня должно состояться первое заседание после избрания нового состава президиума, Гуайдо занял главную трибуну в зале заседаний. Сейчас он обращается к своим сторонникам.

Ранее сообщалось, что Гуайдо, которого часть оппозиции объявила председателем Национальной ассамблеи, не пускали в здание заксобрания.